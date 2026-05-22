Paraná tendrá una variada agenda de emprendedurismo y gastronomía para el fin de semana largo de mayo

Del 22 al 25 de mayo, la ciudad tendrá diversas propuestas de mercados, ferias, emprendedores y gastronomía. Sabores del Litoral tendrá una nueva edición, vinculada al 25 de Mayo en Sala Mayo. El Parque Botánico albergará una iniciativa tradicionalista. Además, habrá variedad de atractivos en el Paseo Matero y Sabores de la Feria.

Uno de los eventos destacados del fin de semana XL, en el marco de la agenda de mercados, ferias y emprendedores, será Sabores del Litoral que se podrá visitar del sábado 23 al lunes 25 en Sala Mayo. “Será una iniciativa con más de 44 puestos que ofrecerá gastronomía ya envasada, fraccionada y lista para llevar, en una idea similar a lo que pudiera ser un almacén, y conocer de primera mano a nuestros productores locales y de la región. A lo cual se va a estar sumando un patio gastronómico donde la gastronomía ligada al 25 de mayo va a tener un lugar privilegiado», destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

«Sabores constituye, dentro de la variedad de espacios para la promoción de la comercialización que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero, un espacio destacado para los elaboradores gastronómicos locales, y se realiza en esta ocasión, por primera vez, un 25 de mayo», destacó Bustamante.

Además, desde el viernes hasta el lunes, de 10 a 22 hs, funcionará el Paseo Matero Edición Patria, frente a la Plaza Le Petit Pisant con emprendedores, artesanos, puestos gastronómicos y juegos para las infancias. En Sabores de la Feria, tanto en la Feria de Salta y Nogoyá como en el Mercado Sud, además de la actividad comercial habitual, habrá propuestas gastronómicas propias de la fecha como asado a la estaca, locro, pastelitos y otras propuestas.

“También tendremos una edición especial de la Feria Periurbana en el Parque Botánico Leandro Alem el domingo 24 de mayo, de 9 a 18 horas. Además del locro y de la tradicional feria de emprendedores y artesanos, habrá un desfile de agrupaciones a caballo, con la posibilidad de que la gente después realice también algunos paseos en esos caballos”, contó Bustamante.

“El espacio matero es una de las oportunidades que nos dio esta gestión para poder mostrar nuestros productos y comercializar. Invitamos a que nos visiten, van a pasar un momento lindo conociendo lo que producimos y van a disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer. Agradecemos el acompañamiento del Municipio que nos brinda un espacio para nuestra feria todos los fines de semana”, señaló Mónica Muzio, emprendedora de bijouterie La Turca.

Agenda de fin de semana XL

-Paseo Matero: Edición Patria (Costanera frente a plaza Le Petit Pisant)

Feria de emprendedores y artesanos + patio gastronómico

Del viernes 22 al lunes 25 de 10 a 22 horas

-Feria Papel y Tijera (Plaza Carbó, México entre Córdoba y Santa Fe)

Feria de jóvenes ilustradores y diseñadores gráficos

Sábado 23 de 15 a 19 horas

-Sabores del Litoral (Sala Mayo)

Paseo comercial gastronómico

Sábado y domingo de 15 a 21 horas. Lunes de 12 a 21 horas

-Feria Periurbana (Paseo Parque Botánico Leandro N. Alem)

Emprendedores y productores hortícolas locales

Domingo 24 de 9 a 18 horas

-Almuerzo patrio (Mercado Sud, Villaguay y Perón)

Gastronomía local, asado con cuero y pollo al disco

Domingo 24 y lunes 25 de 9 a 14 horas

Mercado Sud (Villaguay y Perón)

-Almuerzo patrio (Feria Salta y Nogoyá)

Asado a la estaca, empanadas y locro

Lunes 25 de 9 a 14 horas