Rige el aumento del boleto de colectivos en Paraná

Comenzaron a impactar los nuevos valores del boleto de transporte urbano en Paraná, tras más de nueve meses sin modificaciones. El boleto general pasó a costar $1.720. El Municipio comunicó que se mantienen todos los beneficios.

Luego de más de nueve meses sin variaciones en el cuadro tarifario, la Municipalidad de Paraná, autorizó una actualización en la tarifa del transporte público urbano de pasajeros, que comenzó a impactar desde este miércoles, aunque en algunas máquinas de las unidades SUBE, los nuevos valores se reflejarán este jueves.

Según había indicado el Municipio, al dar a conocer la medida, respondía “a la necesidad de sostener el funcionamiento del sistema en un contexto económico que ha registrado cambios sostenidos en sus principales variables”.

Las nuevas tarifas entraron en vigencia desde este miércoles, cuando comenzaron a impactar los cambios en la SUBE y la Municipalidad de Paraná, remarcó que “se mantienen todos los beneficios vigentes, los cuales, ayudan al 70 por ciento de los usuarios en la capital entrerriana”, se indicó a Elonce y se agregó que “el 30 por ciento restante, abona la tarifa plana”.

Desde la comuna, se ratifica la continuidad de los beneficios y tarifas diferenciales para distintos sectores de la comunidad, especialmente estudiantes, trabajadores y jubilados, acompañando a quienes utilizan diariamente el transporte público como herramienta fundamental de acceso al trabajo, la educación y los servicios.

Nuevo cuadro tarifario

En este marco, el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en Paraná, que fue aprobado el 2 de mayo de 2026 y que entró en vigencia, desde este miércoles, a partir el impacto en el sistema SUBE, queda conformado de la siguiente manera:

boleto general tendrá un valor de $1.720

boleto primario $172

secundario $430

terciario y universitario $516

boleto obrero $1.118

el boleto para jubilados $774

la franja horaria $1.376

boleto combinado $1.720; y

boleto nocturno $2.236

Desde el Municipio, se destacó que “la decisión busca preservar un equilibrio entre la accesibilidad del servicio para los vecinos y la sostenibilidad del sistema de transporte, considerado un servicio esencial para la vida cotidiana de la ciudad. Asimismo, se continuará trabajando en políticas que promuevan el uso del transporte público y mejoren su eficiencia, frecuencia y cobertura territorial”, explicaron en un comunicado.