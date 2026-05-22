Provinciales

Enersa y Cáritas Paraná avanzan en una agenda en común

Autoridades de Enersa se reunieron con representantes de Cáritas Paraná para dialogar sobre una agenda de trabajo conjunta y posibles proyectos orientados a la comunidad.

Del encuentro participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el asesor integral de Presidencia, David Falicoff; y el presbítero Esteban Madrid Páez, en representación de Cáritas Paraná.

Durante la reunión, abordaron distintas líneas de articulación vinculadas con las acciones sociales que lleva adelante la institución y con el compromiso de Enersa como empresa de todos los entrerrianos.

El encuentro permitió fortalecer el vínculo institucional y proyectar nuevas iniciativas en el marco de la responsabilidad social empresaria de Enersa.

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