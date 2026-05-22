Nuevas capacitaciones para la obtención del Carnet de Manipulador de Alimentos

La propuesta se enmarca en los ejes de formación, financiamiento y políticas de promoción de la comercialización que impulsa la Municipalidad. La capacitación permite que emprendedores y gastronómicos puedan obtener el permiso vinculados al manejo y salubridad de los alimentos.

La nueva jornada se desarrolló este miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. “Se trata de una política con continuidad sostenida a lo largo del año en el marco de una agenda de trabajo que tiene que ver con asistencia técnica, formación, mejoramiento de las condiciones laborales que se plantea desde la gestión de Rosario Romero”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Buscamante.

Estos cursos son brindados por el área de Bromatología municipal a partir de un trabajo conjunto con emprendedores, emprendedoras y gastronómicos.

“El volumen de demanda es muy importante y tiene que ver no sólo con quienes están revalidando su carnet de manipulación, porque los tienen y después de determinado periodo es necesaria la renovación, sino también quienes están comenzando a emprender”, consideró el funcionario.

En estas instancias de formación, personal de Bromatología municipal brinda información teórica y herramientas que le servirán a los interesados para luego realizar la certificación correspondiente a partir de un acuerdo de la Municipalidad con el Instituto de Control de Alimentos y Bromatología de la provincia, autoridad de aplicación del Código Alimentario Argentino.