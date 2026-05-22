En la previa del Mundial, IAPSER Seguros sortea cuatro Smart TV de 65” para sus asegurados

IAPSER Seguros anunció el sorteo «Poné tu casa en modo estadio», mediante el cual sus asegurados podrán participar por 4 Smart TV de 65″.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a tomadores de pólizas de IAPSER Seguros, quienes podrán participar completando un formulario online con sus datos personales y el número de póliza correspondiente.

Además, quienes cuenten con más de una póliza vigente, de cualquiera de los tipos de seguros, tendrán mayores oportunidades de ganar, ya que podrán completar un formulario por cada póliza registrada.

Desde la compañía destacaron que, para resultar ganador/a, será requisito estar registrado/a en IAPSER Conecta -la nueva plataforma virtual de la empresa-, al momento de realizarse el sorteo.

“Con esta campaña buscamos premiar la confianza de nuestros asegurados y acompañar un evento que es muy importante para los argentinos. Al mismo tiempo, esta iniciativa nos permite seguir impulsando herramientas digitales, como IAPSER Conecta, que simplifican la autogestión y mejoran la experiencia de nuestros asegurados”, expresó Adolfo Wolter gerente de Marketing de IAPSER Seguros.

Cómo participar

Los interesados deberán:

Ser tomador/a de una póliza vigente de IAPSER Seguros.

Completar el formulario online con sus datos personales y número de póliza.

Estar registrados en IAPSER Conecta.

Premio

4 Smart TV de 65”.

Importante

La empresa informó que el contacto con el/la ganador/a se realizará únicamente a través del teléfono y correo electrónico consignados en el formulario, por lo que se recomienda verificar que los datos ingresados sean correctos.

Las bases y condiciones completas del sorteo pueden consultarse en el formulario oficial de inscripción.

¡Participá del Sorteo!