Pronóstico para el fin de semana largo en Entre Ríos

Se esperan jornadas frías aunque sin precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este fin de semana largo en Entre Ríos. Quienes tengan previstos planes al aire libre deberán contemplar condiciones marcadas por el aire frío y la presencia constante de nubes. Por otro lado, no se registran alertas por lluvias ni inestabilidad.

Para el sábado y el domingo, el pronótico prevé un notable descenso de la temperatura en el territorio provincial. Las mínimas se ubicarán entre los 4°C y los 7°C, con mañanas muy frías. Por la tarde, las máximas oscilarán entre los 13°C y los 18°C. Durante ambas jornadas el sol tendrá un protagonismo escaso, ya que se anuncian cielos mayormente nublados.

El lunes, feriado nacional de 25 de Mayo, se mantendrá la tendencia de cielos cubiertos, pero con un leve ascenso en los registros térmicos matutinos. Las temperaturas mínimas subirán hasta rondar los 10°C, lo que otorgará un leve alivio al inicio de la jornada en comparación con los días previos, mientras que las máximas se mantendrán dentro del promedio de los 18°C.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 13 grados. En la capital y alrededores se anuncian neblinas y cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados. Allí también se prevé un viernes con neblinas y cielo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 13 grados. En estas localidades se pronostica cielo nublado con neblinas en horas de la mañana.