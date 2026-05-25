Se realizó el concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez: Sonia Franco fue la ganadora

El concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez tuvo una nueva edición con gran participación y coronó como ganadora a Sonia Franco.

El concurso de la empanada de pescado en Puerto Sánchez celebró este sábado su novena edición con una importante participación de cocineras y cocineros de distintos puntos de la región, en una jornada marcada por la tradición, el sabor local y el acompañamiento del público. El evento, ya consolidado en el calendario gastronómico de Paraná, volvió a reunir a vecinos y turistas en la costa del río.

La gran ganadora fue Sonia Franco, quien se consagró campeona por segundo año consecutivo y expresó su emoción tras el reconocimiento. “Fue peleado, pero salimos campeonas. Estoy muy orgullosa”, afirmó . La cocinera destacó además el esfuerzo personal que implica su trabajo diario: “Me la rebusco vendiendo empanadas porque no tengo trabajo y soy ama de casa. Estoy orgullosa por mí misma y por mis hijos”.