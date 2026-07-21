Retornan las Escuelas Municipales de Deportes

Las actividades se desarrollan en barrios, clubes y polideportivos. Participan chicos y chicas de 6 a 17 años. Son organizadas por la Municipalidad de Paraná.
Tras el receso por las vacaciones de invierno, las Escuelas Municipales de Deportes retoman sus actividades. Con profesores de la Subsecretaría de Deportes Municipal, volvieron a ver acción las Escuelas Municipales de Fútbol, Básquet, Vóley, Boxeo, Canotaje, y SUP, propuesta deportiva y recreativa gratuita para chicos y chicas de entre 6 a 17 años.
Los interesados pueden sumarse y formar parte de este semestre en los lugares y horarios donde se llevan a cabo las actividades. Como requisito, al momento de anotarse deberán estar acompañados por una persona mayor y concurrir con DNI.
Escuelas Municipales de Municipales
COMPLEJO RAÚL RICARDO ALFONSÍN (Bernardo Houssay 1798)
Boxeo: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 16.30 a 19.00 hs)
VECINAL 8 DE SEPTIEMBRE (Miguel David – Barrio Ladrilleros)
Fútbol: martes y Jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL LÓPEZ JORDÁN (Polideportivo)
Vóley: martes, jueves y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO MACCARONE (Manuel Dorrego y Neuquén)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
TOMA NUEVA (Caburé y El Biguá)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO PARANÁ V (Cochrane e Intendente Blanda)
Básquet: martes y Jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL LAS FLORES (Calle 1269)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
LOS BERROS – GAUCHO POBRE (Padre P. Uva y Moisés Lebensohn)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO EL MORRO (Martín De Moussy)
Básquet: martes y jueves (de 17.00 a 20.00 hs)
PARQUE DEL LAGO (Leopoldo Herrera y Máximo Saba)
Básquet: Lunes. Miércoles y viernes (de 17.00 a 20.00 hs)
CROACIA SUR (Juan Bautista Arnaldi y calle 1280)
Fútbol: Lunes. Miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
BARRIO BAJADA GRANDE (Calle T)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
ANACLETO MEDINA SUR (Luis E. Vernet y Luis Palma)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 18.30 a 20.00 hs)
PLAZA EVA PERÓN (El Palenque y El Resero)
Básquet: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
COMPLEJO EL SOL (Santos Vega al 500)
Básquet: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
Vóley: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
Fútbol: martes y jueves (de 15.30 a 18.30 hs)
CLUB SAN MIGUEL (1º de Mayo y Burmeister)
Vóley: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
BARRIO HUMITO – CIC (Ituzaingó y calle 1349)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 15.30 a 18.30 hs)
BARRIO AATRA (Almirante Brown)
Básquet: lunes, miércoles y jueves (de 16:00 a 18:00 hs)
Vóley: lunes, miércoles y jueves (de 18:00 a 19:00 hs)
Bº 144 VIVIENDAS (Soldado Bordón y Tibiletti)
Fútbol: lunes, miércoles y viernes (de 16.00 a 19.00 hs)
VECINAL RICARDO GÜIRALDES (Junín y Las Piedras)
Futsal: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
CLUB MINISTERIO (Raúl Alfonsín y Silvano Santander)
Boxeo: lunes, miércoles y viernes (de 15.00 a 18.00 hs)
BARRIO 21 DE SEPTIEMBRE (Norberto Fernández Lorenzo y Gdor. Mihura)
Fútbol: martes y jueves (de 16.00 a 19.00 hs)
ECENAA (Puerto Nuevo) DE 13 A 17 años
Canotaje: lunes a viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
ECENAA (Costanera) DE 13 A 17 años
SUP (Stand Up Padle): lunes, miércoles y viernes (de 14.00 a 17.00 hs)
BARRIO 1º DE JULIO (Club Racing)
Vóley: martes y jueves (de 17.00 a 19.00 hs)