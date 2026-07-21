El Gobierno de Entre Ríos recategorizó a otros 60 empleados

El Ejecutivo publicó los ascensos en el Boletín Oficial. Forman parte del Instructivo acordado con los gremios estatales y son retroactivos a marzo.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó una nueva tanda de recategorizaciones de empleados de la administración pública provincial en el marco del nuevo instructivo acordado en paritarias con los gremios estatales. La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 1789/26, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Los ascensos alcanza a personal del Ministerio de Desarrollo Económico, el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) y la Secretaría de Ambiente.

El decreto comprende 61 agentes y dispone su reubicación escalafonaria con vigencia retroactiva al 1° de marzo de 2026. Además, modifica la planta de cargos del Presupuesto 2026 para hacer efectivas las recategorizaciones y autoriza la liquidación de las diferencias salariales correspondientes.

La norma corresponde a la primera etapa del instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, que estableció como requisitos excluyentes contar con la antigüedad computada al 30 de junio de 2025 y acreditar capacitaciones realizadas entre el 1° de julio de 2022 y el 30 de noviembre de 2025. Antes del dictado del decreto, la nómina fue revisada por Recursos Humanos, Fiscalía de Estado, la Oficina Provincial de Presupuesto y áreas jurídicas.

El decreto materializa el nuevo sistema de recategorizaciones por jurisdicción. Del análisis del anexo surge que todas las reubicaciones implican un ascenso de categoría para los agentes incluidos.