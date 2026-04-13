Bomberos sofocaron un incendio en una vivienda de Paraná

El fuego afectó gran parte del inmueble, pero el rápido accionar de los brigadistas evitó que se propagara a casas linderas.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Paraná trabajó este lunes en el combate de un incendio generalizado en una vivienda. El siniestro se registró en la intersección de las calles 3 de Febrero y Pringles. El rápido accionar de los brigadistas permitió controlar el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia las propiedades linderas.

Al arribar al lugar, el personal del Cuerpo Activo constató que el fuego se encontraba totalmente desarrollado en el interior del inmueble. Ante esta situación, los bomberos iniciaron un ataque inmediato para contener el avance del incendio y proceder a su extinción. El operativo se centró en garantizar la seguridad del sector y de los vecinos de la cuadra.

Tras sofocar las llamas, se realizaron tareas de enfriamiento para asegurar la estructura y descartar posibles reinicios. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de resguardo en las viviendas vecinas para impedir que la temperatura afectara las medianeras. No se informaron personas heridas durante el operativo.

Desde la institución recordaron la importancia de extremar las precauciones en el uso de artefactos eléctricos y fuentes de calor para prevenir este tipo de siniestros. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse a las líneas directas de Bomberos Voluntarios: 4226999 o 4575749.