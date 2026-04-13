Murió el histórico periodista deportivo Julio Ricardo

El reconocido periodista deportivo Julio Ricardo López Batista, conocido públicamente como Julio Ricardo, murió hoy a los 87 años, luego de una extensa trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de los medios audiovisuales argentinos.

Según se informó, el periodista se encontraba internado en la Clínica Zabala, donde finalmente falleció.

A lo largo de su carrera, Julio Ricardo construyó un perfil inconfundible dentro del periodismo deportivo, con una presencia sostenida tanto en radio como en televisión, y una identidad muy ligada a las transmisiones de fútbol.

Su nombre quedó asociado a décadas de cobertura de la actualidad deportiva argentina, en una trayectoria que lo consolidó como una de las voces más reconocibles y respetadas del medio.

La noticia de su muerte generó impacto en el ambiente periodístico y entre quienes siguieron durante años su trabajo en los distintos medios donde desarrolló su carrera.