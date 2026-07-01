Shell aumentó el precio de sus combusttibles

Tras dos meses de estabilidad en los valores, ya que la última suba había sido a mediados de mayo, volvieron a aumentar los precios de los combustibles de Shell en Paraná.

Según se pudo corroborar en las pizarras de las estaciones de servicio de la capital entrerriana, los nuevos valores ya se mostraban en las expendedoras de calle Laurencena, Sarobe y Gualeguaychú, entre otras.

La Nafta Súper de Shell pasó a costar $2.225, cuando anteriormente se ubicaba en $2.199. En tanto, la Nafta V-Power también registró una suba y llegó a $2.461, frente a los $2.449 que marcaba en el ajuste previo.

En el segmento diésel, la Diesel Evolux se actualizó a $2.376, mientras que anteriormente se vendía a $2.369. Por su parte, la Diesel V-Power alcanzó los $2.577, luego de ubicarse en $2.549 en la última modificación de precios.