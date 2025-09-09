Choque en la esquina de Salta y Nogoyá

Un hombre de 50 años, oriundo de Colonia Avellaneda, sufrió una fuerte caída tras chocar su moto contra un automóvil. Fue trasladado al hospital San Martín.

Un siniestro vial ocurrió este martes por la tarde en la intersección de calles Salta y Nogoyá, en la ciudad de Paraná. El choque involucró a un automóvil Toyota Corolla, conducido por un joven de 19 años, y a una motocicleta Suzuki de 250 cc en la que se trasladaba un hombre de 50 años oriundo de Colonia Avellaneda.

De acuerdo con las primeras informaciones, el auto circulaba por Nogoyá, mientras que la moto lo hacía por Salta. El impacto se produjo en la esquina y el motociclista fue quien se llevó la peor parte.

El hombre acusó un fuerte dolor en una pierna y fue asistido de inmediato. Un médico que pasaba por el lugar evaluó la situación y señaló que podría tratarse de una fractura de fémur.

Posteriormente, el herido fue derivado al hospital San Martín para una atención más completa y estudios de mayor precisión. El Toyota Corolla era manejado por un joven de 19 años que no presentó lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas que aseguraron la zona y dispusieron el traslado del motociclista herido al nosocomio.