El Concejo Deliberante autorizó la incorporación de terrenos al Banco de Tierras

El HCD aprobó dos proyectos de ordenanza remitidos por el Departamento Ejecutivo, que autorizan la desafectación de terrenos con el objetivo de incorporarlas al Banco de Tierras.

Durante el desarrollo de su 13° sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó dos proyectos de ordenanza remitidos por el Departamento Ejecutivo, a través de los cuales se autoriza la desafectación de terrenos del dominio público municipal y disponen el cambio de destino de dichas fracciones, con el objetivo de incorporarlas al Banco de Tierras.

Los dos terrenos mencionados se encuentran ubicados en calle Gobernador Prócoro Crespo N° 1910, entre calles Gobernador Mihura y Gobernador Febre, y en calle Villa Tabossi N° 2348, entre calles Villa Hernandarias y Julio César Méndez.

Cabe recordar que a mediados del 2024, la legislatura capitalina sancionó la ordenanza 10169, mediante la cual se creó el Banco de Tierras. Esta herramienta de gestión del suelo tiene por objetivo principal facilitar el acceso a terrenos con destino a vivienda única familiar y de ocupación permanente, promoviendo a la vez un desarrollo urbano más justo, equilibrado y sustentable.

Premios Municipales de Arte

Durante la jornada, se aprobó el proyecto que actualiza la Ordenanza Nº 9929, referida a los «Premios Municipales de Arte», el texto fue impulsado por las y los concejales que integran el bloque «Más para Entre Ríos».

Las modificaciones propuestas apuntan a clarificar aquellos pasajes del texto original cuya redacción ambigua podría dar lugar a interpretaciones diversas. De este modo, la actualización de la ordenanza no solo fortalece el marco normativo de los Premios Municipales de Arte, sino que también reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo cultural sostenido, la participación democrática y el reconocimiento al trabajo de las y los artistas locales.

En el articulado de la ordenanza se afirma que los Premios Municipales de Arte se instituyen de modo permanente y se realizarán anualmente garantizando un total de siete apartados que se distribuirán entre cinco disciplinas, de la siguiente manera: dos apartados para Artes Visuales, un apartado para Artes Escénicas, dos apartados para Música, un apartado para Poema Ilustrado y un apartado para Danza.

La Subsecretaría de Cultura o el organismo que la reemplace en el futuro será la encargada de la organización anual de los Premios Municipales de Arte, determinando en cada una de las ediciones los géneros o categorías dispuestos en cada disciplina artística.