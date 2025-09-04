Choque frontal de camiones en Ruta 18: murieron los dos conductores

El accidente ocurrió en el kilómetro 189 de la ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo. Los choferes de ambos rodados fallecieron y una tercera persona permanece internada en Concordia,

Un choque frontal entre dos camiones registrado en la mañana de este jueves sobre la ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo (departamento Villaguay), dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo a lo informado a Elonce por el jefe de la Departamental Villaguay, Cristian Reysenauer, un camión Volvo de la empresa Pietroboni, de Concepción del Uruguay, que transportaba piedras circulaba en sentido este-oeste, mientras que en dirección contraria lo hacía un camión Iveco de la firma Della Schiava, de Paraná, que trasladaba papel higiénico y alimento balanceado para mascotas.

Como consecuencia del impacto, los choferes de ambos vehículos murieron en el lugar. Hasta el momento, no fueron identificados. En tanto, un acompañante que viajaba en el camión de la firma Pietroboni fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia, donde permanece internado.

La ruta 18 permanece cortada y el tránsito está siendo asistido y derivado por un sector en obra, por lo que la circulación es lenta.

Sobre las causas del accidente, el comisario Reysenauer explicó que “las condiciones eran óptimas, no había niebla, por lo cual se desconoce qué pudo haber pasado; pero, evidentemente, uno de los dos camiones invadió la otra mano y allí se produjo la colisión frontal”.