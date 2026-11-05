Supervisores de distintas jurisdicciones visitaron escuelas de Paraná para conocer experiencias de alfabetización

En el marco del Encuentro Regional de Alfabetización para Supervisores, se realizaron visitas interjurisdiccionales a distintas escuelas de Paraná, con el objetivo de conocer experiencias situadas, compartir estrategias de trabajo y enriquecer las prácticas de acompañamiento a la gestión de la alfabetización.

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, participó de la visita a la escuela Nº 185 Coronel Álvarez Condarco, junto a supervisores de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que formaron parte de la instancia de formación desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

«Esta visita es un espacio de aprendizaje entre pares, no venimos a evaluar la escuela, sino a recuperar sus experiencias, ponerlas en diálogo con otras realidades educativas y fortalecer las prácticas de acompañamiento» remarcó Cuenca.

La propuesta invitó a los supervisores a ampliar su mirada sobre la gestión de la alfabetización a partir del contacto directo con las realidades institucionales. Durante los recorridos, se observaron dimensiones vinculadas con la autoevaluación escolar y se reconocieron estrategias que pueden aportar nuevos criterios para identificar avances, desafíos y oportunidades de mejora.

Además de la escuela Nº 185, se visitaron las escuelas NINA Nº 8 Juan Martín de Pueyrredón, Nº 16 Dr. Francisco Soler, Nº 3 Bernardino Rivadavia, Nº 195 La Delfina, Nº 188 Obispo Dr. Abel Bazán y Bustos, Nº 193 Capitán de Fragata Pedro E. Giachino, Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo, Nº 132 República de Chile, Nº 147 Del Niño Jesús, Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento y Nº 161 República de Entre Ríos.