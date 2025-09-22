Clima: semana con mañanas frescas y tardes agradables

Las temperaturas mínimas se ubican por debajo de los 10 grados, pero las máximas superan los 20 grados. Detalles por zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informa que la semana comienza con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Además, se indica que en el arranque, las mañanas estarán frescas y las tardes, más agradables.

Para este lunes se espera un día soleado y con algunas pocas nubes en algunas zonas. Las temperaturas mínimas serán de entre 8 y 9 grados, mientras que las máximas treparán entre los 20 y 22 grados.

Estas condiciones se mantendrían prácticamente similares hasta el jueves. A partir del viernes se pronostica un aumento de la nubosidad y de las temperaturas. No se descartan eventuales precipitaciones débiles para el sábado.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 22 de septiembre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados. Allí también se prevé un día soleado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados. El día estará entre ligeramente y algo nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 20 grados de máxima, con cielo ligeramente y algo nublado.