Inaugurarán La Casita de Arco Iris

La organización Arco Iris inaugurará el 27 de septiembre La Casita, un espacio destinado a hospedar familias de niños bajo tratamiento oncológico en Paraná. La iniciativa se mantiene gracias a donaciones y ferias solidarias.

La Asociación Civil Arco Iris inaugurará el próximo sábado 27 de septiembre, a las 17, su nuevo espacio denominado “La Casita”, tras años de planificación y trabajo comunitario. El lugar permitirá que familias de niños en tratamiento oncológico en el hospital materno infantil San Roque puedan hospedarse y acompañar a sus hijos sin necesidad de permanecer internados por la distancia.

Según explicó a Elonce la presidenta de la organización, Mirta Sotier, el proyecto busca ofrecer un hogar temporal para las familias y un espacio donde los niños puedan descansar, jugar y mantener una rutina cercana a la normalidad mientras realizan sus tratamientos. La capacidad del lugar permitirá albergar hasta dos familias simultáneamente, dependiendo de la necesidad indicada por los profesionales de salud.

“Es un sueño propio, pero también una necesidad de las familias. Va a reducir la angustia de no contar con un lugar donde puedan ver a sus hijos cuando lo necesiten, y permitirá que los niños que realizan tratamientos en el hospital San Roque puedan regresar a un espacio seguro para descansar, jugar y desarrollar su vida de niño”, destacó Sotier.

El espacio se logró gracias a la colaboración de la comunidad, mediante donaciones, ferias, venta de productos y actividades solidarias.

La inauguración contará con la participación de la Banda de Música de la Policía, artistas invitados y la celebración del 19° aniversario de la Asociación Civil.

Además, Arco Iris continúa con su feria americana los jueves y segundos sábados de cada mes, y solicita la colaboración de la comunidad con toallas y juegos de sábanas para el mantenimiento de La Casita. La organización también impulsa una colecta de sangre el 1 de octubre en la escuela San Francisco de Asís, como apoyo a los niños que requieren tratamientos médicos.