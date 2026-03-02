Comienzo de clases en Entre Ríos: los gremios docentes adhieren al paro nacional

El ciclo lectivo 2026 inicia este lunes en Entre Ríos con funcionamiento parcial de escuelas debido a la adhesión de los gremios docentes al paro nacional.

El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes en Entre Ríos de manera parcial, debido a la adhesión dispar de los gremios docentes al paro nacional en reclamo por la falta de avances en las negociaciones salariales en distintas provincias. La medida de fuerza impacta de manera desigual en las escuelas de la provincia, donde algunos establecimientos iniciarán las clases con normalidad y otros no dictarán actividades.

Los sindicatos AGMER, AMET, SADOP y UDA confirmaron su adhesión a la protesta nacional en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y al estancamiento de las paritarias del sector. De este modo, los cuatro gremios que representan a los trabajadores de la educación en Entre Ríos resolvieron no comenzar el ciclo lectivo con normalidad.

Se recordará que, en el marco de la discusión salarial que el Gobierno provincial mantiene con los gremios docentes, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, había informado en la última reunión paritaria que a los docentes que se adhieran a la huelga prevista para este lunes se les descontará el día.