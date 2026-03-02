Frente de tormentas en Entre Ríos: emiten alerta en 7 departamentos

Este lunes se anuncian hasta 35 grados y para este martes se prevé una baja de temperaturas, debido a la llegada de un sistema frontal. Pronostican hasta 50 milímetros de lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– informó que este lunes 2 de marzo se presenta con buen tiempo en Entre Ríos, pero se anticipa un frente de tormentas para este martes que provocará un cambio en las condiciones del tiempo.

Para este lunes se indica cielo soleado y con nubosidad en aumento a partir de la noche. En tanto, para este martes emitieron un alerta amarillo por tormentas que abarca a siete departamentos de la provincia.

Las inestabilidades provocarán un descenso térmico. Este lunes anuncian entre 33 y 35 grados de máxima, mientras que para este martes se espera una baja de temperaturas de dos o tres grados. También se indican lluvias para el jueves y viernes.

Alerta amarillo para este martes de mañana

La advertencia incluye a Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay. El alerta rige para este martes de mañana.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.