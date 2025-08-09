Cómo es la despedida del cardenal Estanislao Esteban Karlic

El velatorio del prelado será este viernes desde las hasta las 24 horas, y se retomará el sábado desde las 8 horas, según informaron desde el Episcopado.

Además, este sábado desde las 16.30 horas se realizará la misa exequial y la sepultura.

Cabe remarcar que el ex arzobispo de la capital entrerriana fue nombrado cardenal en 2007 y tuvo una centenaria vida dedicada a la Iglesia.

Karlic era uno de los pocos obispos eméritos que existen en el mundo, al superar los 90 años de edad y era el obispo emérito más longevo de Argentina con 99 años.