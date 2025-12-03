Provinciales

Con el acompañamiento del gobernador Frigerio, Enersa entregó termotanques y una estación solar en Feliciano

Con la participación del gobernador, Rogelio Frigerio, Enersa entregó equipamiento solar a cuatro instituciones de Feliciano en el marco de su programa de responsabilidad social y su política provincial para impulsar energías renovables. La acción incluyó tres termotanques solares y una estación solar que brindan una ayuda directa al funcionamiento cotidiano de cada entidad.

El acto se desarrolló en el Salón del Bicentenario y reunió al gobernador Rogelio Frigerio; al presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; al presidente de la Comuna de San Víctor, Diego Iparraguirre; al vicedirector de la Escuela Técnica N.° 1, Fernando Paré; a la directora de la Escuela N.° 5, Maricel Blanco; y al presidente del Club Social y Deportivo Unión de Feliciano, Luis Alberto Hill, junto a autoridades locales y representantes del Gobierno de Entre Ríos.

Los equipos asignados fueron los siguientes:

  • Comuna de San Víctor: una estación solar.
  • Escuela Técnica N.° 1 “Juan Domingo Perón”: un termotanque solar.
  • Escuela N.° 5 “Esteban Echeverría”: un termotanque solar.
  • Club Social y Deportivo Unión de Feliciano: un termotanque solar.

La estación destinada a la Comuna de San Víctor proveerá agua caliente y energía para la carga de dispositivos mediante autoabastecimiento solar, ofreciendo una herramienta práctica y accesible para los vecinos. Los termotanques solares, en tanto, permiten calentar agua utilizando únicamente la energía del sol, reducen costos de consumo y brindan una solución eficiente para actividades educativas, tareas de higiene y otros servicios que requieren agua caliente.

Desde Enersa señalaron que estas entregas buscan acompañar a instituciones que cumplen un rol central en sus comunidades, brindándoles equipamiento útil y favoreciendo prácticas energéticas más sostenibles.

Tanto Enersa como el Gobierno de Entre Ríos reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a organizaciones educativas, sociales y comunitarias. Destacaron que iniciativas como esta representan una ayuda concreta que aporta al desarrollo y bienestar de los entrerrianos.

