Piden ayuda para localizar a dos hombres de 25 y 35 años en Paraná

Con Mariano Osvaldo Marizza, de 35 años, se tuvo contacto por última vez hace una semana. Maximiliano Delgado, de 25 años, fue visto por última vez el domingo.

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Mariano Osvaldo Marizza, de 35 años, quien el miércoles pasado se retiró de su domicilio en Paraná.

Marizza llevaba una campera de cuerina negra con cierre con cuello mouse con dos tachas y mangas plateadas, pantalón jogging color negro y botas negras de caña corta y cordones.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o la Comisaría Comisaria 15º (0343) 4206205.

Por otro lado, la Unidad Fiscalsolicita colaboración para localizar a Maximiliano Delgado, de 25 años, quien fue visto por última vez el domingo pasado en Paraná.

Delgado llevaba una remera mostaza, pantalón cargo color negro y gorra.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o la Comisaría Comisaria 12º (0343) 4206216.