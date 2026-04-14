Con la presencia de Frigerio, inauguraron obras de ampliación y mejoras en la Comisaría Sexta de Paraná

La Comisaría Sexta fue oficialmente inaugurada tras una serie de obras de ampliación y puesta en valor que buscan mejorar la atención y condiciones del personal policial. Contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y otros funcionarios.

La Comisaría Sexta de la ciudad de Paraná fue escenario este martes por la noche de la inauguración de importantes obras de ampliación y refacción, en un acto encabezado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. La actividad contó además con la presencia del jefe de la Policía provincial, Claudio González, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Durante el evento, las autoridades destacaron la relevancia de estas mejoras en una dependencia clave para la seguridad de la capital entrerriana. La Comisaría Sexta posee un amplio radio de cobertura, con un ejido que alcanza a unos 40 mil habitantes, lo que la convierte en un punto estratégico dentro del entramado urbano.

El gobernador Frigerio puso énfasis en el rol de cercanía que debe cumplir la fuerza policial y valoró la transformación edilicia realizada. “Es una comisaría con mucha presencia en los barrios, que necesitaba una inversión importante desde hace mucho tiempo. Hoy está renovada y preparada para brindar un mejor servicio a los vecinos”, expresó.

Una renovación pensada para el servicio y el personal

Las obras incluyeron mejoras estructurales y la incorporación de nuevos espacios destinados tanto a la atención del público como al bienestar del personal policial. Entre las principales modificaciones se destacan áreas de descanso, sectores para alimentación y ambientes más adecuados para el trabajo cotidiano.

Frigerio remarcó que estas condiciones impactan directamente en la calidad del servicio de seguridad. “Es un lugar digno, pensado para que el personal pueda desempeñarse mejor, pero también para que los vecinos sean atendidos como corresponde. Esto forma parte de una política integral de seguridad”, sostuvo.

Asimismo, el mandatario reconoció las limitaciones presupuestarias actuales, pero reafirmó el rumbo de la gestión. “Nos gustaría hacer mucho más por quienes nos cuidan, pero lo hacemos dentro de un contexto difícil. Aun así, estamos convencidos de que este es el camino correcto para mejorar la provincia”, aseguró.

Un plan de mejora que se extenderá a toda la provincia

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, adelantó que estas obras forman parte de un plan más amplio que alcanzará a las 315 dependencias policiales distribuidas en todo el territorio entrerriano.

“El objetivo es poner en valor todas las comisarías. Muchas tenían una fachada aceptable, pero al ingresar se evidenciaban carencias importantes. En este caso, por ejemplo, no había espacios adecuados para el descanso del personal, algo que hoy fue resuelto”, explicó.

El funcionario subrayó que ya hay otras dependencias en proceso de renovación y que el trabajo continuará de manera progresiva. La iniciativa apunta a mejorar tanto las condiciones laborales de los efectivos como la calidad de atención a la comunidad.

Reconocimiento del personal y agenda política

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, expresó su satisfacción por las obras inauguradas y destacó el impacto positivo en el ánimo del personal. “Los efectivos están sorprendidos y agradecidos. No es habitual que las máximas autoridades visiten una dependencia de esta manera”, señaló.

onzález valoró la transformación de la Comisaría Sexta y aseguró que este tipo de acciones fortalecen el compromiso de la fuerza con la comunidad. La mejora de las condiciones laborales, indicó, es clave para optimizar el desempeño policial.

Finalmente, Frigerio también hizo referencia a su reciente encuentro con autoridades nacionales, entre ellas la secretaria general de la Presidencia. Explicó que el objetivo fue avanzar en temas de gestión y coordinación institucional.

En ese marco, manifestó su deseo de que la administración nacional tenga éxito. “Más allá de las diferencias, queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, porque eso también beneficia a los entrerrianos”, concluyó.