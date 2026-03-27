Concluyó el ciclo por el Día Internacional de la Mujer con un nuevo reconocimiento a trayectorias entrerrianas

En continuidad con el programa de homenajes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos destacó la labor de mujeres que transforman sus comunidades a través de la salud, el emprendedurismo, la educación y el compromiso social.

El evento fue encabezado por el presidente del cuerpo legislativo, Gustavo Hein, quien destacó las trayectorias de las homenajeadas. Durante el encuentro, los legisladores resaltaron historias de vida marcadas por la vocación de servicio, la resiliencia y el aporte al desarrollo de la identidad provincial

La Cámara de Diputados de Entre Ríos completó el ciclo de actividades por el Día Internacional de la Mujer con un acto que puso en valor el compromiso social de referentes de toda la provincia. El presidente del cuerpo, Gustavo Hein, encabezó la ceremonia donde se entregaron reconocimientos a ciudadanas que se desempeñan en ámbitos como la producción apícola, la salud pública y el bienestar, la educación y docencia en contextos de encierro y la acción social y comunitaria. Al término de la ceremonia, el presidente valoró que “es un gran día para todos nosotros”, y consideró que “en medio del trabajo, las responsabilidades y las urgencias, esta Cámara intenta irradiar humanidad. Estas historias de vida de mujeres entrerrianas nos ayudan a visualizar lo importante y trabajar para ello”.

La diputada Susana Pérez, quien se desempeñó durante 2025 como presidenta de la Banca de Mujeres, Género y Diversidad, ofreció una cálida bienvenida a las homenajeadas: “Compartimos la alegría de recibirlas, es un honor tenerlas con nosotros”, dijo. Seguidamente, Pérez anunció que será reemplazada en el cargo por la diputada Carolina Streitenberger, quien se sumó a las palabras de bienvenida. La flamante presidenta destacó las trayectorias de mujeres que representan “un motor fundamental para el crecimiento de sus comunidades”. Asimismo, remarcó la importancia de continuar la búsqueda de nuevos derechos y aseguró que, “cuando una mujer avanza, la sociedad en su conjunto progresa”.

Las mujeres reconocidas en esta segunda fecha simbolizan el esfuerzo en áreas estratégicas para el tejido social y productivo. Cada una de ellas recibió el aval de un diputado o diputada, quienes fundamentaron la elección en el impacto positivo de sus labores territoriales. En el cierre del ciclo, se subrayó la importancia de visibilizar estas historias de superación que fortalecen la institucionalidad y los valores democráticos de la provincia .

Perfiles de las mujeres distinguidas

Mireya López Bernis, convocada por el diputado Enrique Cresto: arquitecta con trayectoria en planificación territorial y preservación de humedales en Concordia.

Daniela Evelyn Pertus, convocada por el diputado Silvio Gallay: médica especialista en Medicina General y Familiar, directora del Centro de Salud “Bartolomé Giacomotti”.

Anabella Albornoz, convocada por el diputado José María Kramer: fundadora de la Asociación Civil Suma de Voluntades, dedicada al acompañamiento de infancias y personas en situación de calle.

Claudia Ángela Martínez, convocada por el diputado Jorge Maier: locutora nacional y periodista con 40 años de trayectoria, destacada por su labor en LT14.

Beatriz Liteplo, convocada por la diputada Silvia Moreno: religiosa dedicada a la formación de autonomía y superación personal de mujeres en sectores vulnerables.

Delia Ester Gómez, convocada por el diputado Rubén Rastelli: docente y deportista de Federación, reconocida por su lucha por la inclusión y el derecho a la educación.

Susana Mirta Rousset, convocada por la diputada María Elena Romero: psicopedagoga y docente con participación en la vida pública y comunitaria de San José de Feliciano.

Magdalena Caraffa, convocada por el diputado Juan Manuel Rossi: educadora musical y directora de coros, estuvo al frente del Coro de la Ciudad en Paraná.

Carmen Teresa Solís de Laumann, convocada por la diputada Salinas: maestra normal nacional y gestora fundamental en la consolidación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Sandra Beatriz Estrada, convocada por la diputada Carolina Streitenberger: emprendedora que desarrolla productos inspirados en sabores de las economías regionales.

Gisela Belén Soto, convocada por la diputada Noelia Taborda: docente de nivel inicial, enfermera y jefa del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Federal.

Mónica Alonso, convocada por la diputada Débora Todoni: creadora de «Mieles Nativa», cuya producción fue elegida como la mejor miel del país en 2025.

Eladia Weber, convocada por la diputada Débora Todoni: productora apícola de departamento Tala, referente provincial en la cría de abejas reinas certificadas.

Laura Petrucci, convocada por el diputado Fabián Rogel: fundadora de la Fundación Crisálida, dedicada al apoyo de niños en tratamientos oncológicos.

Silvia Cristina Cardozo, convocada por el diputado Bruno Sarubi: docente y única responsable del comedor escolar de una alejada institución escolar.

Silvina Liliana Crossa, convocada por la diputada Susana Pérez: médica especialista en ortopedia y traumatología, docente universitaria, formadora de nuevas generaciones.

Griselda Vanesa Montero, convocada por la diputada Vilma Vázquez: profesora con compromiso en la educación de adultos en contextos de encierro.