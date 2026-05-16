Con más de 200 estudiantes comenzó la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria

Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas iniciales, comenzó este sábado la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria, una propuesta de formación impulsada de manera conjunta por la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Municipalidad de Paraná.

Más de 220 personas se inscribieron en esta iniciativa académica orientada a fortalecer el trabajo de emprendedores, emprendedoras y trabajadores del sector textil y creativo.

El acto de apertura se desarrolló en el Aula de la Memoria de la FHAyCS y contó con la presencia del decano, Lic. Daniel Richar; la presidenta municipal de Paraná, Rosario Romero; el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante; la coordinadora académica de la diplomatura, Luisina Bourband; e integrantes del equipo de gestión de la Facultad. La propuesta se desarrolla en articulación con las diversas acciones que el gobierno municipal impulsa a través del programa Diseña Paraná, una iniciativa orientada a fortalecer el ecosistema local del diseño y acompañar el crecimiento de emprendedores y emprendedoras del sector textil y creativo.

Durante la apertura, el Lic. Daniel Richar destacó el valor de esta iniciativa como una expresión concreta del compromiso de la universidad pública con el desarrollo de la comunidad. «Esta diplomatura surge de un trabajo conjunto con la Municipalidad de Paraná y busca contribuir al crecimiento de un importante entramado de emprendedores y emprendedoras que podrán incorporar nuevas herramientas de diseño y arte textil para agregar valor a sus producciones», señaló.

Asimismo, el decano remarcó que «a partir de hoy son estudiantes de nuestra Casa de Estudios. Para nosotros es una enorme satisfacción que la Universidad llegue cada vez a más personas con propuestas que respondan a las necesidades de la comunidad. Esa es la misión de la universidad pública: acercar el conocimiento, generar oportunidades y contribuir al desarrollo social y productivo».

Por su parte, la presidenta municipal, Rosario Romero, valoró la respuesta obtenida en la convocatoria y afirmó que «220 personas inscriptas superan ampliamente nuestras expectativas iniciales y demuestran el enorme interés que existe en la ciudad por este campo de formación». Además, destacó la articulación entre ambas instituciones y sostuvo que la diplomatura permitirá fortalecer una actividad creativa con gran potencial para generar trabajo y desarrollo económico local.

A lo largo de seis meses de cursado, las y los estudiantes transitarán una propuesta académica integral que combina contenidos teóricos y prácticos destinados a quienes buscan insertarse o desarrollarse en las industrias creativas. Organizada en cuatro módulos, la diplomatura aborda temas vinculados con la historia y la sociología de la moda, el diseño, la producción y la confección de prendas.

El programa brinda herramientas concretas para el desarrollo y la materialización de proyectos textiles, incorporando formación en materiales, moldería, comunicación de marca y estrategias de comercialización. Con una marcada orientación hacia la salida laboral, promueve el trabajo colectivo y culminará con la elaboración de un proyecto final integrador. La iniciativa busca profesionalizar los emprendimientos, agregar valor a las producciones y contribuir al desarrollo económico, la inclusión y la proyección del diseño local y regional.