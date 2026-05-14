Trágico incendio en Concepción del Uruguay: murió un hombre de 39 años

Un trágico incendio en barrio La Tablada terminó con la muerte de un hombre de 39 años en Concepción del Uruguay. Bomberos y peritos trabajan para determinar el origen del fuego.

Un trágico incendio en barrio La Tablada conmocionó este miércoles por la tarde-noche a vecinos del sector norte de Concepción del Uruguay, luego de que un hombre de 39 años muriera atrapado dentro de su vivienda mientras las llamas consumían gran parte de la propiedad. El hecho movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y peritos especializados que trabajaron intensamente en el lugar.

Las primeras dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay llegaron rápidamente al lugar con una autobomba y una unidad cisterna para combatir el incendio. Tras controlar el incendio, los rescatistas ingresaron a la vivienda y confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del propietario del inmueble.

La víctima fue identificada como un hombre de 39 años, de apellido González, que, según indicaron vecinos de la zona, vivía solo en la vivienda afectada. Testigos señalaron además que el hombre acostumbraba a realizar fogatas de manera frecuente dentro del predio, situación que ahora forma parte de las hipótesis que analizan los investigadores, detalló 03442.

Segunda tragedia en menos de 24 horas en Entre Ríos

Dos menores de edad fallecieron este martes tras un incendio registrado en el complejo de departamentos Dos Naciones, en el barrio de La Bianca, de la ciudad de Concordia. Fuentes policiales informaron que en inmediaciones de calle Eva Perón, por causas que se tratan de establecer, se produjo un incendio en una vivienda.

Como consecuencia del siniestro, fueron trasladados dos menores de 6 y 5 años de edad, quienes fallecieron en el Hospital Masvernat.

Asimismo, fue derivado el padre de los menores, un hombre de 38 años, quien presenta quemaduras en las vías aéreas y permanece con asistencia respiratoria mecánica. En las últimas horas, mejoró su estado de salud.