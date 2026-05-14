Secuestraron cocaína y detuvieron a cuatro personas por narcomenudeo en barrio Consejo

Un búnker que vendía drogas las 24 horas en la zona de Pringles y Sudamérica y tenía un importante despliegue tecnológico de vigilancia fue allanado por la Policía. También le quitaron cocaína y dinero a un menor en barrio Los Aromos.

Cuatro personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en el barrio Consejo de Paraná en el marco de una causa por narcomenudeo. En el procedimiento se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos tecnológicos. También interceptaron a un menor de edad que llevaba dosis de cocaína en el barrio Los Aromos.

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en Pringles y Sudamérica, en la ciudad de Paraná, en el marco de una investigación por supuesta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Mariano Budasoff, con intervención del fiscal Santiago Alfieri.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 63 envoltorios de cocaína y tres envoltorios de marihuana, además de 170.000 pesos en efectivo. También incautaron teléfonos celulares, televisores, un monitor Samsung de 32 pulgadas, un DVR, cámaras de vigilancia, una notebook, routers, cables y otros elementos tecnológicos, junto con una puerta de hierro con pasadores.

Llamó poderosamente la atención a los investigadores el importante despliegue tecnológico y de vigilancia instalado dentro de la vivienda, utilizado para monitorear permanentemente el exterior de la finca y mantener control de los movimientos en la zona

Como resultado del allanamiento, cuatro personas fueron detenidas: dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad. Todos quedaron supeditados a la causa judicial.

Menor con cocaína en Los Aromos

Por otro lado, un adolescente de 17 años fue demorado en Paraná mientras circulaba en bicicleta con dosis de cocaína fraccionadas para su presunta comercialización en la zona del barrio Los Aromos. También llevaba dinero en efectivo.

Fue identificado por personal policial en la zona de Falconier y División de los Andes, mientras iba en una bicicleta bicicleta marca Venzo Eolo cuyos números identificatorios se encontraban limados.

Según se informó, el menor, domiciliado en barrio Cochrane, circulaba en una , rodado 29. Durante la identificación, los efectivos constataron que llevaba un morral negro marca Nike en cuyo interior encontraron 16 bochas de cocaína, con un peso total de 5,1 gramos.

Además, le secuestraron 32.000 pesos en efectivo.