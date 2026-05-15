La Municipalidad recupera la Plaza Primera Junta

Se trata de la remodelación integral del espacio público ubicado en el barrio Mariano Moreno. La intervención fue definida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo. Contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, así como mejoras en la accesibilidad y la iluminación. Es llevada a cabo por mano de obra municipal.

La plaza Primera Junta está ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva. La intervención que realiza el Municipio contempla la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, renovación del sector de juegos infantiles con propuestas accesibles, nuevas veredas y rampas, colocación de bancos, bebederos, recuperación del monumento central de la plaza y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos se realizan con recursos y personal municipal.

Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, destacó: “Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, este es un espacio clave en este sector de la ciudad. Es una demanda de la escuela, distintas comunidades educativas que juntas conforman una comunidad muy importante”, y destacó especialmente “la participación de los jóvenes de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza, que por primera vez fueron parte de un proceso participativo y de un proyecto colectivo”.

Por su parte, la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, señaló: “Es un proceso en el que tanto la obra como las prioridades fueron elegidas por los vecinos a través de asambleas; se trabajó especialmente en la accesibilidad para personas con discapacidad y en generar un espacio inclusivo para toda la comunidad”.

Finalmente, Stella Peltzer, integrante de la comisión vecinal Mariano Moreno, valoró: “Todo lo que sea en beneficio de los niños y adolescentes es fundamental, sobre todo para que tengan un espacio donde sentirse contenidos, disfrutar al aire libre y realizar actividades saludables en espacios de calidad”.

La obra busca consolidar un espacio público más accesible, seguro e inclusivo para el encuentro de los vecinos, instituciones y comunidades educativas del barrio, fortaleciendo además el Presupuesto Participativo como herramienta de construcción colectiva y participación ciudadana.