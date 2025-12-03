Concordia reemplazará la actual aplicación de estacionamiento por una herramienta creada por personal municipal

El proyecto será tratado por el Concejo Deliberante en la sesión extraordinaria del viernes 12 de diciembre. Va a sustituir el actual sistema creado en una universidad. El nuevo fue elaborado por el área de Informática de la municipalidad.

La viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza, explicó que para la próxima sesión extraordinaria, prevista para el 12 de diciembre, “tenemos, para tratar, proyectos de ordenanzas importantes”, entre las que se destaca el proyecto de “un sistema propio de Estacionamiento Medido elaborado por el área de Informática”, que reemplazará a la actual herramienta vigente.

Al respecto, comentó que “en su momento”, se implementó a través de “un sistema” al que se accedió por “un convenio con una empresa que aparentemente vendía un soft de la Universidad de La Plata, pero ahora vamos a poder darlo de baja”, anticipó. A partir de allí, se va a trabajar con “un sistema propio, generado por el municipio de Concordia”.

Según sus palabras, desde el área de Informática “se trabajó muy duro todo este año” para contar con esta herramienta. Anticipando que, “una vez que se sancione, esperaremos su publicación en el Boletín Oficial y, después, la reglamentación de parte del Ejecutivo para ponerla en marcha”, por lo que “calculo que esto va a ser una realidad en enero recién”.

Sistema vigente

Fue en diciembre del año 2016 cuando comenzó a regir, en Concordia, el sistema de Estacionamiento Medido que facilita a los automovilistas el estacionar en el microcentro, a través de la implementación del uso del teléfono celular y también con puntos de venta fijo.

Con esta acción se eliminó el sistema de «tarjetas» o «papeletas de Estacionamiento Medido», realizándose el pago a través del teléfono celular o bien en los más de 60 comercios adheridos.

La plataforma informática sobre la que funciona el sistema, implementada en casi un centenar de ciudades de todo el país, fue desarrollada por la Universidad de La Plata, y adquirida por la Municipalidad de Concordia a través de un convenio realizado con la casa de altos estudios. Una aplicación que ahora será reemplazada por una herramienta informática creada por personal del municipio de Concordia.