La Obra Social de Entre Ríos (OSER) continúa mejorando sus espacios de atención para brindar un servicio más accesible, rápido y confortable. La nueva sede Paraná II, ubicada en Avenida Francisco Ramírez 2559, cuenta con instalaciones modernas, estacionamiento propio y un circuito de atención prioritaria para quienes más lo necesitan.

En el marco de las acciones destinadas a mejorar la calidad de atención a sus afiliados, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) recuerda las ventajas y facilidades que ofrece su nueva sede Paraná II, ubicada en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad.

Las nuevas instalaciones fueron pensadas para brindar mayor comodidad a quienes realizan trámites o consultas presenciales, con espacios amplios, accesibles y funcionales que permiten una atención más organizada y ágil, reduciendo los tiempos de espera y facilitando las gestiones cotidianas.

Entre los principales beneficios de la nueva sede se destacan:

-Atención prioritaria: un circuito ágil y personalizado destinado a personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad o movilidad reducida y quienes se encuentran bajo tratamiento oncológico. Esta modalidad permite brindar una respuesta más rápida y adecuada a quienes requieren especial acompañamiento.

-Estacionamiento propio: un sector exclusivo para vehículos de los afiliados que facilita el acceso directo a las instalaciones, evitando dificultades para estacionar y ofreciendo mayor comodidad a quienes concurren a realizar sus trámites.

El presidente de OSER, Mariano Gallegos, destacó: «Queremos que cada afiliado que se acerque a nuestras oficinas encuentre una atención más rápida, cómoda y cercana. Mejorar las instalaciones también es mejorar la calidad del servicio, porque significa respetar el tiempo de las personas y facilitarles sus gestiones. Estamos trabajando para que estas mejoras lleguen progresivamente a todas las sedes de la provincia».

La nueva ubicación también permite ampliar las alternativas de atención presencial en la ciudad de Paraná, acercando los servicios de la Obra Social a una zona de fácil acceso y circulación, evitando la concentración de 3 oficinas dentro de bulevares como sucedía con anterioridad.

Estas mejoras forman parte de un proceso de modernización de las sedes de OSER en toda la provincia, que busca fortalecer la atención presencial y personalizada, complementándola con las herramientas digitales y los canales de autogestión que permiten resolver cada vez más trámites de manera sencilla.