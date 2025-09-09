Continúa el paro de colectivos urbanos en Paraná por falta de pago de salarios

El transporte urbano de pasajeros en Paraná permanece paralizado este martes por quinto día consecutivo, debido al conflicto salarial que mantienen los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos.

La medida de fuerza, que comenzó el viernes a la medianoche, se debe a que los trabajadores recibieron solo el 50% de los haberes correspondientes al mes de agosto.

El secretario gremial del sindicato, Gustavo Rupp, expresó la preocupación de los empleados y sus familias por la situación. “Estamos en todo derecho de tomar las medidas que tomamos. Pedimos disculpas a los usuarios porque son rehenes junto a los trabajadores”, señaló en diálogo con Elonce.

Actualmente, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, mantiene reuniones con autoridades provinciales y representantes del área de Transporte en busca de una solución. Según indicó Rupp, aunque el municipio de Paraná acordó la transferencia de subsidios, la empresa Buses Paraná asegura que no recibió el total de los fondos.

La medida afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23, confirmaron desde el gremio a Elonce.

Las líneas metropolitanas no están afectadas por el paro

Circulan con normalidad. Un paro de colectivos afecta a usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná, pero las líneas del área metropolitana circulan con normalidad.

as líneas de colectivos del área metropolitana conectan Paraná con localidades como San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull. Se trata de las líneas que son operadas principalmente por ERSA Urbano S.A:

-Línea 4: Conecta con San Benito.

-Línea 6: Conecta con Oro Verde.

-Línea 12: Conecta con Oro Verde.

-Línea 15: Conecta con Oro Verde.

-Línea 17: Opera entre Ciudad Universitaria (Oro Verde) y Colonia Avellaneda.

-Línea 20: Conecta con San Benito.

-Línea 22: Conecta con San Benito y Colonia Avellaneda.

-Línea 24: Conecta con Villa Fontana.

La continuidad del paro mantiene sin movilidad a miles de pasajeros que a diario dependen del servicio urbano para trasladarse.