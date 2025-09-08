Joven entrerriano consiguió destacada posición en competencia nacional de Powerlifting

Se trata de Lautaro Nicolás Suárez Masetto de Colonia Ensanche Sauce, departamento Federación. Representó al Gimnasio Oxido de Chajarí en la competencia «Copa de la Fuerza» realizada este fin de semana en Costa Salguero de CABA.

Lautaro, de apenas 18 años, compitió en la categoría novicios, competencia libre de edad. En ésta, su primera competencia se enfrentó contra tres hasta -82.5kg y logró el segundo puesto.

Según pudimos corroborar, los pesos máximos que tiró fueron:

Sentadilla 222,5kg; Banco Plano 117,5kg y Peso Muerto con 220kg, lo que sumó un total de 561kg.

El joven entrena para este deporte de fuerza hace dos años y tuvo una pausa por lesión seguida de cirugía, para regresar este 6 de septiembre a la competencia, logrando un exitoso segundo lugar.