Continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable en Paraná

La Municipalidad avanza con obras en el marco del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable. Este martes 2 se ejecutará el cruce de cañería en la intersección de calles 3 de Febrero y Almirante Brown, una intervención estratégica que busca optimizar la provisión de agua hacia la zona oeste de la ciudad.

El tránsito permanecerá interrumpido desde las 8 hs en Almirante Brown, entre Sudamérica y Grella, y en 3 de Febrero y Vucetich. El paso será habilitado con calzada reducida durante la semana, para permitir las tareas de bacheo y reparación correspondientes.