Este martes se realiza el primer vuelo Concordia-CABA

La aerolínea Humming Airways tiene salida programada para las 11:30 con destino a Aeroparque. El valor del pasaje en dólares es 135 mientras que en moneda argentina equivale, entre boleto e impuestos, a un total de $220.629,83.

Luego de reprogramarse en dos ocasiones, este martes saldrá el primer vuelo desde el desde el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” hacia Aeroparque a partir de las 11:30 de parte de la aerolínea Humming Airways.

Cabe recordar que el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” fue habilitado el pasado 15 de septiembre y recibió su primer avión al día siguiente por parte de privado proveniente de Córdoba.

Además de este vuelo, Humming Airways programó una segunda salida en esta semana: el jueves a las 18:15. El valor del pasaje de ida tuvo una rebaja en valor dólares respecto a los precios dispuestos en noviembre: pasó de 140 a 135 dolares. En moneda argentina, equivale a $199.665,00 que junto con los impuestos (20.964,83) significa un total de $220.629,83.