Convocatoria abierta para emprendedores que quieran ocupar mesas en el Mercado Sud

La propuesta está destinada a productores y emprendedores locales de elaboración propia. Los cupos son limitados y la selección se realizará mediante una evaluación técnica. La inscripción se encuentra abierta de manera online en www.parana.gob.ar.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Producción, “abrió la convocatoria para emprendedores que quieran ocupar mesas comerciales en el Mercado Sud, ubicado en la intersección de las calles Presidente Perón y Villaguay”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien precisó que la propuesta “busca ampliar la oferta comercial del espacio y generar nuevas oportunidades de comercialización para productores de la ciudad, en el marco de las políticas impulsadas por la intendenta Rosario Romero, que tienen un doble destinatario: los emprendedores, para que tengan lugares de comercialización y para los vecinos, turistas y excursionistas para que puedan acceder a productos locales, frescos, de calidad a buen precio”.

Al respecto, detalló que este espacio “está dirigido exclusivamente a emprendimientos vinculados con la elaboración propia de manufacturas, artesanías y alimentos radicados en Paraná”, y aclaró que “en esta oportunidad no están incluidos los rubros textil y de moda circular, que cuentan con otros espacios y políticas específicas de promoción”.

Este nuevo espacio “forma parte de la política municipal de promoción de la comercialización y apunta a replicar experiencias que ya se desarrollan en otros sitios de la ciudad, como la feria de Salta y Nogoyá”, destacó y anticipó que las mesas “estarán ubicadas dentro del circuito de circulación del establecimiento y permitirán ampliar la oferta de productos que allí se pueden encontrar, al tiempo que brindarán una nueva posibilidad de trabajo para emprendedores locales”.

Requisitos e inscripción

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el portal de convocatorias de la Municipalidad de Paraná.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para la selección figuran la elaboración propia, la radicación del emprendimiento en Paraná, la viabilidad comercial del producto, la complementariedad con la oferta existente y la presentación en tiempo y forma de la documentación solicitada. Para quienes elaboren alimentos, será obligatorio contar con el carnet de manipulación de alimentos.

Bustamante recordó que la Municipalidad, a través del área de Bromatología, desarrolla capacitaciones para la obtención de ese carnet y adelantó que se realizarán nuevas instancias de formación durante el próximo mes.

Días y horarios

Las mesas funcionarán durante los días de apertura del Mercado Sud, de martes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20. Los sábados de 8 a 13 y de 16 a 21, mientras que los domingos la actividad se desarrollará de 9 a 13.

La participación tendrá un canon diario de $2.479 los sábados y $3.400 los domingos.