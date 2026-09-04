El CGE capacita en RCP a alumnos y docentes

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa, el Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física, desarrolla capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinadas a estudiantes, docentes y personal de las instituciones educativas de la provincia.

La propuesta busca fortalecer el rol de la escuela como espacio de cuidado y prevención, brindando herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia tanto dentro como fuera del ámbito escolar. En este marco, se desarrollan jornadas en escuelas primarias y secundarias del departamento Paraná y en distintos puntos de Entre Ríos.

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, señaló que estas instancias de formación «buscan fortalecer el rol de la escuela como espacio de cuidado y prevención» y remarcó la importancia de que los estudiantes «puedan adquirir herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia dentro y fuera del ámbito escolar».

Las capacitaciones combinan contenidos teóricos con un fuerte componente práctico, mediante el uso de simuladores (maniquíes) para perfeccionar las técnicas de compresiones torácicas. También se aborda la identificación de paros cardiorrespiratorios, la cadena de supervivencia y pautas de primeros auxilios ante desmayos, traumatismos leves y obstrucciones de la vía aérea.

En Paraná, las jornadas están a cargo del profesor Damián Benedetich, instructor de RCP del CGE, en distintas instituciones que solicitan la capacitación. Días pasados se realizó una jornada en el Colegio Italiano Galileo Galilei, destinada a docentes y estudiantes de sexto grado y primer año, y otra en el Centro de Día Don Uva, donde participaron orientadores, personal de cocina, mantenimiento y administración, directivos y Hermanas de la Congregación; en una escuela de Villa Urquiza, de la Baxada.

Asimismo, en San Salvador se llevó adelante una jornada en las instalaciones del Jockey Club, destinada a docentes de diferentes niveles, sobre RCP y primeros auxilios. La actividad estuvo a cargo de Benedetich, con la coordinación de Nesa y la participación de Claudia Lovato, supervisora de Educación Física del departamento.

Nesa destacó además que las capacitaciones también se brindan en los distintos departamentos, en centros de Educación Física y plantas campamentiles que cuentan con personal capacitado, ampliando el alcance de esta política de formación y prevención.

La RCP es una maniobra de emergencia que consiste en realizar compresiones rítmicas sobre el pecho de una persona que sufrió un paro cardiorrespiratorio, con el propósito de mantener la circulación de sangre oxigenada hacia los órganos vitales.