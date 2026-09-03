Dos detenidos por el crimen del arquitecto en el barrio Paraná XIV

La División Homicidios arrestó a dos sospechosos tras confirmar que la víctima falleció a causa de un fuerte golpe. Ambos quedaron a disposición del fiscal Juan Pereyra.

La Policía de Entre Ríos detuvo en las últimas horas a dos hombres en el marco de la investigación por la muerte del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, quien fue encontrado sin vida en Paraná este miércoles al mediodía.

Las aprehensiones fueron concretadas por personal de la División Homicidios, luego de que las pericias preliminares confirmaran que se trató de un homicidio violento. Ambos sospechosos quedaron alojados a disposición del fiscal de la Unidad de Respuestas Rápidas, Juan Pereyra, quien lleva la causa.

El hallazgo se produjo el miércoles mediodía en un departamento del barrio Paraná XIV, ubicado en calle Churruarín 1881. La búsqueda se había iniciado a raíz de una exposición por pedido de localización radicada el martes a la tarde en la Comisaría cuarta por familiares de la víctima.

Tras seguir las últimas pistas que indicaban que Bassi había visitado la propiedad que estaba refaccionando para alquilar, los efectivos se dirigieron al lugar. Con auxilio de la Comisaría 12da, un agente logró ingresar por el balcón trasero —cuya puerta se encontraba abierta— y halló el cuerpo sin vida con signos evidentes de violencia.

Minutos más tarde, la fiscalía ordenó la intervención del Gabinete Completo de Policía Científica y del médico forense del Superior Tribunal de Justicia para preservar la escena y levantar rastros.

La hipótesis del ataque fue confirmada por los investigadores al fiscal Pereyra. Los informes de la autopsia determinaron que el deceso de Bassi se produjo como consecuencia de un fuerte golpe. Con el arresto de los dos implicados, la causa avanza en la recolección de pruebas para definir la imputación formal de los detenidos.

(Ahora)