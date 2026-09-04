Anticipan un fin de semana frio

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa un brusco descenso térmico, con mínimas de hasta 3 grados y posibilidad de heladas.

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa un marcado regreso del frío durante el fin de semana, con temperaturas propias del invierno, viento del sur, abundante nubosidad y posibilidad de heladas en diferentes sectores de la provincia. El meteorólogo Sergio Jalfin adelantó que el domingo será la jornada más fría, con una mínima prevista de 3 grados y apenas 14 de máxima.

Luego de una tarde de jueves con registros cercanos a los 21 grados, el cambio comenzará a sentirse desde este viernes. “Por varios días, se viene el frío otra vez, el invierno que quiere decir presente una vez más en Paraná y la región”, anticipó.

El especialista detalló que para este viernes se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 18, con buen tiempo y bastante presencia del sol. Sin embargo, el descenso se profundizará durante el sábado, cuando los registros oscilarán entre los 7 y los 15 grados. Será una jornada marcada, además, por “muchos nubarrones” y viento proveniente del sur.

El domingo será el día más frío del fin de semana

El momento más intenso de esta irrupción de aire frío llegará durante el domingo. Jalfin anticipó una mínima de 3 grados y una máxima de apenas 14, valores considerablemente bajos para los primeros días de septiembre. “Digno de un día cualquiera del mes de julio”, graficó el meteorólogo al describir las condiciones previstas.

No obstante, el frío no estará acompañado por lluvias importantes. El especialista explicó que durante el fin de semana habrá condiciones mayormente estables, aunque con abundante nubosidad y viento del sudeste. “Un fin de semana muy frío, el domingo más frío que el sábado, pero dentro de todo con buen tiempo, muchas nubes, eso sí, bastante nublado por momentos”, explicó.

El panorama llevará a desempolvar nuevamente camperas, gorros y bufandas. Jalfin lo resumió con una imagen cotidiana: “Un domingo para pastas, torta frita, para mate porque para otra cosa se va a complicar en cuanto a actividades al aire libre; se puede, pero abrigados”.

Advierten por posibles heladas en Entre Ríos

El descenso térmico también aumentará la posibilidad de heladas. Según explicó el meteorólogo, el domingo será la jornada con mayores probabilidades, especialmente en áreas suburbanas y rurales, donde las temperaturas suelen descender más que dentro de los cascos urbanos.

“Hasta 3 grados sí, el domingo sería el mayor día donde hay chance de heladas, sobre todo en zonas suburbanas”, señaló Jalfin. Y agregó que “entre 0 y 3 o 4 grados la chance de heladas es realmente alta”, mientras que con valores superiores a los 5 grados esa posibilidad comienza a disminuir.

El fenómeno podría alcanzar distintos sectores entrerrianos. “Es muy probable que, sobre todo en las zonas un poco más alejadas del casco urbano de Paraná, el domingo amanezca un poco blanco por una helada fuerte que puede caer, y en buena parte de la provincia”, anticipó. Se trataría, según describió, de “una helada que viene sobre el final del invierno”.

El frío continuará durante el comienzo de la semana

Las bajas temperaturas no terminarán con el fin de semana. El lunes comenzará con unos 5 grados de mínima y una máxima estimada de 15, por lo que el ambiente continuará siendo frío tanto durante las primeras horas como a lo largo de la jornada.

La recuperación térmica será paulatina. Para el martes, Jalfin estimó una mínima cercana a los 7 grados, mientras que el miércoles podría comenzar con alrededor de 10. Con esos valores, el riesgo de heladas disminuirá considerablemente. “Recién a partir de la mitad de la semana empieza a repuntar, pero vienen varios frentes fríos más por delante”, advirtió.

De esta manera, el comienzo de la primavera meteorológica —que se inició el 1º de septiembre— mostrará características más propias de pleno invierno. Jalfin anticipó que, al menos durante la primera mitad del mes, las temperaturas permanecerán en varios momentos por debajo de los valores promedio para esta época del año.

Un septiembre frío y sin grandes lluvias

El meteorólogo señaló que el escenario previsto se encuentra “un poco a contramano” de las expectativas que podían existir sobre un comienzo de septiembre más cálido o especialmente lluvioso. Según indicó, el panorama de los próximos días mostrará justamente condiciones diferentes.

“Un septiembre no tan lluvioso y anómalamente frío, por lo menos en esta primera quincena, porque vienen varios días con temperaturas por debajo de la media”, explicó Jalfin. Aclaró además que “no se ven en general precipitaciones para los próximos siete días”, aunque podría registrarse alguna inestabilidad puntual hacia mediados o finales de la próxima semana.

En cuanto a las lluvias, sostuvo que se espera cierta “normalidad” y que, por el momento, “no se ven eventos de mal tiempo en el corto plazo”. La principal novedad meteorológica estará vinculada con “esta irrupción, este ingreso de aire frío de origen polar a todo el centro y norte del país”.

El aire polar podría provocar nieve en Buenos Aires

La masa de aire frío será suficientemente intensa como para generar condiciones particulares en otros puntos del país. Jalfin mencionó incluso la posibilidad de que se registren algunos copos de nieve durante la mañana del sábado en Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires.

Para Entre Ríos, en cambio, el fenómeno se traducirá principalmente en bajas temperaturas, viento y heladas. “Van a tener que sacar los abrigos, será un fin de semana totalmente invernal”, resumió el meteorólogo sobre el escenario esperado para la región.

La irrupción no constituye un fenómeno excepcional para esta época. Aunque septiembre marca el comienzo de la primavera desde el punto de vista meteorológico, el invierno astronómico todavía continúa. “Hasta el 21 de septiembre seguimos en invierno, entonces estamos dentro de la estación; pueden ocurrir estos ingresos de aire frío sobre el final”, explicó.

¿Será la despedida definitiva del invierno?

Jalfin aclaró, de todos modos, que un ingreso de aire polar de esta intensidad en septiembre no ocurre necesariamente todos los años. “No es nada demasiado raro; lo que sí es un tanto poco frecuente. No es que pasa todos los años, a veces ocurre y a veces no sucede”, señaló.

El meteorólogo recordó que hubo temporadas en las cuales las temperaturas comenzaron a aumentar durante los días cercanos a la tormenta de Santa Rosa, sobre finales de agosto, y el frío intenso ya no volvió a instalarse. Este año, según los modelos que analizó, el comportamiento será diferente: “Parece que acá el invierno quiere despedirse un poquito más adelante”.

Y ante la posibilidad de que este sea el último episodio frío significativo de la temporada, Jalfin fue contundente: “No creo, porque se ve todavía un par de frentes fríos más por delante, así que queda todavía más frío realmente, por lo menos hasta mitad del mes”. La modificación más sostenida llegaría recién “a partir del 18, 20 de septiembre”, cuando comenzaría a cambiar el patrón térmico.

Un fin de semana para volver a sacar los abrigos

Así, el primer fin de semana completo de septiembre estará marcado por temperaturas invernales, especialmente durante las noches y las primeras horas de la mañana. El domingo concentrará la mayor atención por la posibilidad de heladas y registros cercanos a los 3 grados.

La contracara será la ausencia de fenómenos meteorológicos severos. No se esperan lluvias importantes durante el corto plazo y las actividades al aire libre podrán realizarse, aunque las condiciones obligarán a reforzar el abrigo por el viento del sur y las bajas temperaturas.

“A disfrutar dentro de todo un fin de semana sin lluvias, pero gris por momentos, con viento del sur, nubarrones y muy frío, sobre todo en las noches y también por las mañanas”, concluyó Jalfin. El invierno, pese al avance del calendario, todavía tendrá varios capítulos antes de despedirse definitivamente de Entre Ríos.