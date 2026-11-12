Crecida del río Paraná: información sobre los balnearios municipales

Ante la creciente del río y el avance del agua sobre la costa, la Municipalidad de Paraná informa el estado de los balnearios municipales y solicita respetar las medidas de prevención.

Balneario Municipal

El predio se encuentra completamente cubierto por el agua. Se recomienda no ingresar ni acercarse a sus instalaciones.

Balneario Thompson

Los sectores de juegos y camping se encuentran inundados. Se solicita circular con precaución y seguir las indicaciones del personal municipal.

La playa continúa habilitada, con el sector delimitado por boyas y presencia de guardavidas.

El Municipio monitorea de manera permanente la evolución del río y las condiciones de la costa, y continúa acompañando y asistiendo a los vecinos afectados por la creciente.

Se solicita mantenerse informados a través de los canales oficiales, respetar las zonas habilitadas y atender las recomendaciones de los equipos municipales