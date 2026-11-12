El gobierno de Entre Ríos asiste a las familias afectadas por la creciente del Paraná

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, asistió a las más de 20 familias evacuadas en Bajada Grande, Paraná, por la creciente del río. Se entregaron módulos alimentarios, colchones, frazadas e indumentaria.

En el marco de las acciones de prevención y preparación que lleva adelante el gobierno provincial ante los escenarios asociados al fenómeno de El Niño, el Ministerio de Desarrollo Humano intervino para dar respuesta a las necesidades de las familias afectadas por el avance del agua. La asistencia fue articulada desde la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Dirección de Abordaje Territorial y Emergencia con el municipio de Paraná, que coordinaron el envío de distintos elementos destinados a acompañar a las familias que debieron abandonar sus hogares debido a la creciente.

Al respecto, el secretario de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Humano, Miguel Heft, dijo que «el gobierno provincial articula permanentemente con todos los gobiernos locales ante esta situación de emergencia. Desde hace varios meses venimos preparándonos para este fenómeno climatológico, pero en emergencia siempre articulamos con los municipios porque son los que tienen la realidad palpable de cada momento y de cada lugar».

Sobre los recursos y la asistencia entregada, indicó que «desde Desarrollo Humano hemos traído colchones, frazadas, alimentos e indumentarias varias para colaborar con el gobierno municipal en esta situación. Esto es una muestra de lo que venimos realizando y lo que se realizará porque esto es permanente con la crecida del río. Lo más importante es el trabajo articulado que tenemos con el municipio de Paraná para llevar soluciones en el lugar», remarcó.

Por su parte, el director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, Víctor Chanenko, brindó precisiones sobre el esquema de prevención y monitoreo. «Nosotros hemos desarrollado actividad en conjunto con todas las protecciones civiles de la provincia. Los gobiernos locales, como primeros efectores, son los que nos informan el estado de situación de cada una de las ciudades y pueblos. Pero sobre todo lo vamos evaluando conforme a la información que recibimos de los organismos nacionales e internacionales».

Detalló luego que se tiene una doble vía de trabajo al articular primero la información actualizada para que los gobiernos locales puedan prever una posible afectación y, luego de que esto empieza a acontecer, coordinar cuál será respuesta que se requiere. «Estamos en permanente contacto las 24 horas», sintetizó.

Se refirió también a los niveles de los ríos Paraná y Uruguay. «El río Paraná, a la altura de la ciudad de Paraná, sigue en una situación de crecida, leve pero constante. El tema de las evacuaciones las están manejando las protecciones civiles municipales. Nos han informado que están previendo traer dos familias más». En tanto, se tiene en la cuenca del río Uruguay «una situación de estabilidad. Hemos tenido lluvias en la cuenca alta del río Uruguay que todavía no han afectado hasta la altura de Salto Grande. La gente de Salto Grande está trabajando en tener la capacidad suficiente como para amortiguar esta nueva onda que está viniendo. Si no tenemos nuevas lluvias, creo que vamos a seguir en una situación alta, pero estable», consideró.

A su turno, el secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad de Paraná, Juan Enrique Ríos, indicó que «las personas que están llevando a cabo el monitoreo nos informan que a la brevedad habrá evacuaciones de dos familias que lamentablemente ya no pueden estar en sus viviendas». Destacó luego que «lo más importante es el trabajo articulado y mancomunado. El acompañamiento del gobierno provincial es clave porque cuanto más trabajemos en equipo, vamos a dar una respuesta más eficaz y eficiente a quienes más lo necesitan», concluyó.

Respuestas

Entre los recursos distribuidos se incluyeron módulos alimentarios, colchones, frazadas e indumentaria, con el objetivo de atender las necesidades más inmediatas de las personas evacuadas y contribuir a garantizar condiciones de cuidado y protección durante la emergencia. La intervención se enmarca en el trabajo de articulación que lleva adelante el gobierno provincial para acompañar a las comunidades ante las contingencias hídricas, mediante la coordinación de recursos y la respuesta de las distintas áreas del Estado frente a las situaciones que requieren asistencia.