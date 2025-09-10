Diputados avanzó en la elevación a municipio de la comuna de Sauce Montrull

En sesión especial la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que implica un avance para la transformación de la comuna de Sauce Montrull en municipio.

Se desarrolló la octava sesión especial del 146° período legislativo, presidida por el diputado Gustavo Hein, en la que se avanzó en la aprobación del radio y los datos extraídos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2022, en relación al territorio del futuro Municipio de Sauce Montrull. La presidente comunal celebró la iniciativa.

Soledad Daneri, presidente de la comuna, siguió la sesión desde las gradas del recinto, junto a un grupo de vecinos, y manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto que implica el paso previo a la transformación de la localidad en Municipalidad. “Es un paso necesario y muy importante, ya que hoy se aprobaron los límites catastrales de nuestra localidad y es lo que nos va a dar el salto a Municipio y así poder seguir creciendo”, manifestó.

Sobre los fundamentos que respaldan este proyecto, Daneri explicó: “La cantidad de habitantes ha aumentado mucho y siendo comuna se nos complica mucho avanzar en algunas respuestas que los vecinos necesitan, así que la posibilidad de transformarnos en municipio nos dará más recursos y sobre todo autonomía para tomar decisiones como pueden ser comprar maquinarias, organizarnos urbanísticamente o proyectar las obras públicas que necesitamos y merecemos”, finalizó.

Emprendedurismo joven

Durante la sesión especial de este martes también tuvo tratamiento y aprobación, una iniciativa que modifica la ley Nº 10.394 vinculada con Emprendedurismo Joven Entrerriano, cuyo autor es el diputado Juan Rossi. “Se trata de una ampliación a la ley vigente desde 2015, para que más personas puedan recibir beneficios ya que estamos eliminando la restricción de la edad, que estaba establecida sólo hasta los 40 años”, explicó.

Además detalló otro cambio que involucra a las pequeñas y medianas empresas. “Hasta hoy la ley establecía que debían tener menos de siete años de antigüedad para ser alcanzada por los beneficios y pensamos que eliminando ese criterio estamos ampliando, optimizando el régimen de promoción y sumando la posibilidad de implementar programas que contemplen las características y necesidades de cada sector”, argumentó.

En relación a las pymes, Rossi agregó: “Hoy son las principales generadoras de movimiento económico y de empleo en la provincia y entendemos que necesitan de leyes que se adapten y que les permitan seguir creciendo. Esta iniciativa además contempla nuevas las fuentes de financiamiento, tratando de ampliar las posibilidades y poder articular con fideicomisos u organismos descentralizados”, resaltó el legislador.

Otros proyectos aprobados

En la sesión se aprobaron además las siguientes iniciativas:

Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se autoriza a la provincia a transferir a título de donación un inmueble a la Asociación Civil Adultos Mayores en Lucha” ubicado en Gualeguaychú.

Proyecto de ley, venido en revisión, por el que se autoriza al gobierno de la provincia a transferir un vehículo tipo utilitario a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Concordia.

Proyecto de ley de la diputada Gabriela Lena, por el que Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N.º 26529 sobre Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud. Y otro de la misma legisladora, declarando el día 17 de septiembre como Día Provincial de la Seguridad del Paciente en la provincia.