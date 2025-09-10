Sexto día sin colectivos en la ciudad de Paraná

Los trabajadores nucleados en UTA siguen sin cobrar la totalidad del sueldo de agosto. Las empresas dicen que no tienen dinero y el Municipio asegura que transfirió los fondos.

Este miércoles 10 de septiembre se cumple el sexto día sin transporte público en la ciudad de Paraná. Ello se debe a la continuidad del paro de colectivos urbanos en la capital entrerriana, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Todavía no hay certezas de cuándo regresa el servicio.

La medida de fuerza en ciudad de Paraná inició el viernes con inasistencia a los lugares de trabajo de los choferes. Sigue el paro por tiempo indeterminado y afecta a las líneas urbanas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23. Cabe aclarar que sí hay colectivos del Área Metropolitana.

Cabe recordar que la medida de fuerza se debe a que las empresas prestatarias del servicio depositaron el 50% del salario de agosto. Hasta tanto no se pague la totalidad del sueldo de los trabajadores, el gremio anunció que no regresarán los colectivos a circular.

La Municipalidad intimó a las empresas

La Municipalidad de Paraná intimó formalmente a las empresas Transporte Mariano Moreno S.R.L., ERSA Urbano S.A. y Buses Paraná a cumplir con el contrato de concesión y restituir de manera inmediata el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, luego de los procesos administrativos correspondientes.

El Estado municipal ratifica que cumplió en tiempo y forma con los aportes correspondientes al financiamiento del sistema. Tal como se informó, el 4 de septiembre de 2025 se transfirieron 223.231.211 de pesos a favor de las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno (111.615.606 a cada una) en concepto de aportes para el Sostenimiento de los beneficios a los usuarios $61.039.000 (a cada una), y Boleto Educativo Gratuito Municipal del mes de septiembre $50.576.605,73 (a cada una).