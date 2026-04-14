Locales

Disponen una guardia municipal para resguardo de la nueva Plaza Borges en Paraná

A pocas horas de su inauguración la Plaza Borges fue vandalizada con pintadas en bancos y juegos. Ante la situación, la intendenta Rosario Romero lamentó lo ocurrido y llamó a la reflexión.

A pocas horas de haber sido inaugurada, la Plaza Borges fue vandalizada con pintadas en los bancos y los juegos. Ante esta situación, la intendenta Rosario Romero lamentó lo ocurrido y llamó a la reflexión. “Hace pocos días notamos que algunos bancos recién instalados fueron vandalizados. Les digo a los chicos, si alguien ama a otro, dígaselo por un mensaje de texto, dígaselo personalmente, pero no lo expresen escribiendo en los bancos de las plazas, que son los bancos de todos. Aprendamos a disfrutar de los espacios públicos pensando que no solo son de uno, sino de toda la comunidad”, indicó la Presidenta Municipal.

A partir de este lunes y para evitar que se repitan hechos de vandalismo, Romero sostuvo que dos mujeres que pertenecen a la Municipalidad de Paraná estarán a cargo del cuidado del espacio en horarios matutino y vespertino, además de personal durante los fines de semana. Remarcó que “quien cuida la plaza es la autoridad dentro de la plaza y vamos a marcar pautas de conducta”.

Además, la Intendenta consideró que “nuestra actitud tiene que ser la de ser buenos ciudadanos y buenas ciudadanas, disfrutando, pero cuidando los espacios públicos. Creo que entre todos, tenemos que ir construyendo y concientizando, porque quien cuida los espacios públicos da un ejemplo de cultura ciudadana”, reflexionó.

Azucena Cuadra es una de las placeras a cargo y sobre su nueva función, contó: “Es un lindo lugar, un espacio verde, donde se pueden realizar actividades. Hay que pensar que la plaza es de todos y que debemos cuidarla”.

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