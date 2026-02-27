Egresó la XXI promoción de Agentes Penitenciarios

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos celebró el egreso de 19 nuevos agentes pertenecientes a la XXI promoción. La ceremonia, realizada en la ciudad de Villaguay, fue presidida por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti.

Los nuevos efectivos completaron un proceso de formación, diseñado para afrontar los complejos desafíos de la realidad penitenciaria actual, con un enfoque en la formación científico-técnica y la recuperación de valores sociales.

Durante el acto, por primera vez en la historia del Servicio Penitenciario provincial, se realizó la entrega del sable couteaux a los suboficiales que alcanzaron la máxima jerarquía. El reconocimiento fue otorgado al suboficial mayor Héctor Ramón Sarmiento, quien recibió este emblema de abnegación y mando de manos de Roncaglia y Miotti.

La ceremonia incluyó el tradicional juramento de fidelidad a la Constitución Nacional y Provincial. Asimismo, se distinguieron a los agentes con los mejores promedios de egreso:

Primer Orden de Mérito: Agente Ángelo Vesco.

Segundo Orden de Mérito y Mejor Calificación en «Cuerpo Penitenciario»: Agente Carlos Gabriel Medina.

Tercer Orden de Mérito: Agente Daniel Jesús Sosa.

Mejor Camarada: Agente Darío Pérez, elegido por sus propios compañeros por sus valores de lealtad y solidaridad.

El evento contó además con la presencia de la plana mayor del Servicio Penitenciario, autoridades municipales, legisladores y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, cerrando con un pasaje de desfile frente a las familias de los flamantes egresados, acompañados por la histórica Banda de la Policía de Entre Ríos.