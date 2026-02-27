Provinciales

Enersa fortalece el sistema eléctrico en Villa Elisa y mejora el servicio en una zona productiva

Enersa optimiza la calidad del servicio eléctrico en Villa Elisa mediante una obra que beneficia tanto al sector productivo como a usuarios residenciales del área de influencia. Con esta intervención, se fortalece el sistema en una zona productiva suburbana y se asegura un suministro más estable y confiable.

La intervención atiende la demanda energética de la planta incubadora de NOELMA S.A., que requiere una potencia de 450 kW, pero fue diseñada con una capacidad superior a la estrictamente necesaria, con el objetivo de acompañar el desarrollo integral del lugar y optimizar el desempeño de toda la red.

En ese contexto, se ejecuta la construcción y remodelación de aproximadamente 2.300 metros de línea de media tensión, quedando como configuración definitiva una red trifásica de 13,2 kV, lo que incrementa la capacidad operativa, reduce riesgos de sobrecarga y mejora la confiabilidad del sistema.

Además, se instaló un transformador trifásico destinado a abastecer granjas que actualmente cuentan con suministro monofásico, mejorando la calidad de sus procesos productivos.

Esto consolida una red eléctrica más eficiente y preparada para el crecimiento, facilitando el desarrollo y acompañando también a los usuarios residenciales de Villa Elisa con un servicio más estable y de mayor calidad.

Te puede interesar

Egresó la XXI promoción de Agentes Penitenciarios

admin

Este sábado comienza el cronograma de pagos para la administración pública provincial

admin

Diputados analiza una medida que protege ingresos de jubilados

admin
Radio RD 99.1