Enersa fortalece el sistema eléctrico en Villa Elisa y mejora el servicio en una zona productiva

Enersa optimiza la calidad del servicio eléctrico en Villa Elisa mediante una obra que beneficia tanto al sector productivo como a usuarios residenciales del área de influencia. Con esta intervención, se fortalece el sistema en una zona productiva suburbana y se asegura un suministro más estable y confiable.

La intervención atiende la demanda energética de la planta incubadora de NOELMA S.A., que requiere una potencia de 450 kW, pero fue diseñada con una capacidad superior a la estrictamente necesaria, con el objetivo de acompañar el desarrollo integral del lugar y optimizar el desempeño de toda la red.

En ese contexto, se ejecuta la construcción y remodelación de aproximadamente 2.300 metros de línea de media tensión, quedando como configuración definitiva una red trifásica de 13,2 kV, lo que incrementa la capacidad operativa, reduce riesgos de sobrecarga y mejora la confiabilidad del sistema.

Además, se instaló un transformador trifásico destinado a abastecer granjas que actualmente cuentan con suministro monofásico, mejorando la calidad de sus procesos productivos.

Esto consolida una red eléctrica más eficiente y preparada para el crecimiento, facilitando el desarrollo y acompañando también a los usuarios residenciales de Villa Elisa con un servicio más estable y de mayor calidad.