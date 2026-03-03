El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario y se mantienen congelados los costos de distribución

A través del Boletín Oficial, el ente regulador dispuso la prórroga de la suspensión de aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD).

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) oficializó este martes, a través del Boletín Oficial Nº28.287, el nuevo esquema tarifario que regirá para el servicio eléctrico en toda la provincia durante el mes de marzo. La medida, firmada por el interventor Marcos Rodríguez Allende, ratifica la decisión política de no trasladar a las facturas de los usuarios finales los incrementos en los costos operativos de las distribuidoras, manteniendo vigentes los valores de agosto de 2024.

El organismo fundamentó esta decisión en la necesidad de aliviar el impacto económico sobre los hogares entrerrianos. Según el texto oficial, se dispuso la «suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del VAD», lo cual implica que las empresas prestatarias, como Enersa y las cooperativas, no aplicarán las actualizaciones de costos previstas originalmente para el inicio de este año.

Beneficios para sectores vulnerables

La resolución también detalla la continuidad de los esquemas de asistencia para los sectores con menores recursos. En particular, se ratificó un beneficio adicional para aquellos usuarios categorizados como Nivel 2 (N2) en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Al respecto, la normativa establece el otorgamiento de un «subsidio destinado a los usuarios residenciales urbanos y rurales registrados al mes de diciembre de 2025 en el Segmento Nivel 2- Menores Ingresos (…), equivalente al seis por ciento (6%) sobre el valor agregado de distribución (VAD)».

Este beneficio se aplicará hasta un tope de consumo de 300 kWh mensuales. Para que el usuario pueda identificar este descuento, las boletas deberán contener la leyenda: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Entidades intermedias y nuevos topes

En sintonía con las disposiciones nacionales, el EPRE confirmó que las «Entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo» mantendrán bonificaciones especiales sobre la totalidad de su consumo.

Sin embargo, el cuerpo del decreto advierte sobre la estacionalidad de los subsidios nacionales. De acuerdo con el Decreto Nacional N° 943/25, durante marzo y abril el bloque de consumo subsidiado se reduce en comparación con el verano, estableciendo que «en los meses de marzo y abril, para toda la Provincia le corresponde un bloque de consumo subsidiado de 150 kWh/mes».

Finalmente, la resolución aclara que la vigencia de estos precios está supeditada a la estabilidad de los costos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En caso de que la Secretaría de Energía de la Nación disponga nuevos incrementos en el precio de la energía o el transporte, el cuadro tarifario provincial podría ser revisado nuevamente.