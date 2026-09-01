Además, quienes alcancen ese límite podrán continuar en la obra social mediante una Afiliación Voluntaria.

La OSER amplió hasta los 27 años la cobertura para hijos estudiantes de afiliados titulares que cursen carreras universitarias o terciarias oficiales. La medida quedó establecida en el nuevo Régimen de Afiliaciones aprobado por la Obra Social de Entre Ríos el pasado 5 de agosto.

Hasta la modificación, los jóvenes que reunían las condiciones previstas para esta categoría podían permanecer como afiliados hasta los 26 años. Con la nueva normativa, ese límite se extendió un año, siempre que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El régimen fue aprobado en el marco de lo establecido por la Ley Nº 11.202, que creó la Obra Social de Entre Ríos, y su modificatoria, la Ley Nº 11.236. La actualización introdujo cambios en las condiciones de permanencia y alternativas para quienes alcancen el límite establecido.

Qué ocurrirá después de cumplir los 27 años

Otra de las novedades incorporadas es la posibilidad de continuar con la cobertura una vez cumplidos los 27 años. Quienes deseen permanecer dentro de OSER podrán incorporarse al sistema de Afiliación Voluntaria, mediante el pago de la cápita correspondiente.

De esta forma, alcanzar la edad máxima prevista para los hijos estudiantes no implicará necesariamente la desvinculación definitiva de la obra social. La persona podrá optar por mantener su afiliación y continuar accediendo a las prestaciones bajo la nueva modalidad.

Desde OSER señalaron que esta herramienta busca facilitar una transición ordenada entre ambas categorías y ofrecer mayor continuidad en la cobertura de salud para quienes decidan conservar su vínculo con la institución.

Los motivos de la modificación

Según los fundamentos difundidos por la obra social, la ampliación respondió a cambios sociales y culturales registrados durante las últimas décadas, que extendieron diferentes etapas de la vida y modificaron las edades en las que numerosos jóvenes desarrollan sus estudios superiores.

En ese sentido, desde la institución indicaron que actualmente muchos estudiantes comienzan, cursan o finalizan carreras universitarias y terciarias a edades posteriores a las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.

El nuevo Régimen de Afiliaciones buscó así adecuar las condiciones de incorporación y permanencia a esas circunstancias. La modificación combinó la extensión hasta los 27 años para estudiantes que cumplan los requisitos con una alternativa voluntaria para continuar afiliados posteriormente.