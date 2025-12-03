El Mundial 2026 durará 38 días y será el más largo de la historia

A disputarse en tres países, Canadá, Estados Unidos y México, el Mundial 2026, donde Argentina buscará su cuarta Copa, será el más largo de la historia: durará 38 días.

El Mundial de fútbol 2026 tendrá varias particularidades. Además de disputarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, será el más largo de todos los tiempos. Se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, por lo que durará 38 días.

El certamen de FIFA contará con jornadas de cuatro partidos durante 18 días consecutivos, entre toda Norteamérica.

El próximo Mundial superará el récord que mantenía Francia 1998, con 33 días: se jugó del 10 de junio al 12 de julio de aquel año.

En una cita mundialista que será recordada por las novedades que presentará, con un cambio de formato que podría perdurar en el tiempo, el próximo Mundial de 2026 será el de mayor duración de la historia del fútbol.

El mismo se extenderá desde el 11 de junio hasta el 19 del mes siguiente, y otorgará largas jornadas de cuatro partidos durante 18 días, hasta culminar con una fase de grupos dividida en 12 zonas.

Luego, habrá un corto descanso y entre el vigésimo y vigesimotercer día de competencia se llevarán a cabo los duelos correspondientes a los 16avos de final.

Asimismo, los días 25 y 26 del certamen se disputarán los octavos de final, nuevamente con cuatro encuentros por jornada. Más adelante, habrá otro breve descanso sin acción y se retomarán los cuartos de final con dos cotejos por día.

Finalmente, luego de las semifinales habrá cuatro días de descanso previos a la gran final prevista para el 19 de julio, instancia en la que la Selección argentina buscará llegar para levantar la cuarta corona en su historia e igualar la marca de Italia y Alemania.

Así, la cita mundialista norteamericana superará por cinco días el recordó actual, poseído por Francia 1998 con 33 jornadas de competencia. Al Mundial francés lo sigue el organizado en Brasil, en 2014, con 32 días, siendo los únicos dos, hasta el momento, que superan el mes de duración.

Para poner en comparativa, el único evento mundialista organizado en nuestro país, en 1978, duró 25 días, a diferencia de los 31 días habituales en las últimas copas.