Miércoles con ascenso térmico y cielo despejad

El aumento térmico será aún más notorio hacia el fin de semana.

Durante el miércoles, el día central de la semana, se espera un incremento sostenido de la temperatura en gran parte del país. Las máximas comenzarán a ubicarse en valores elevados, acompañadas por un panorama de estabilidad atmosférica. Las lluvias quedarán ausentes en amplias regiones, predominando el cielo despejado o apenas con algunas nubes.

En Entre Ríos, la temperatura continuará en ascenso, con máximas que rondarán los 31°C, impulsadas por viento proveniente del este. El ambiente será cálido y estable durante toda la jornada.

En el norte argentino, las condiciones también se mantendrán firmes, con tiempo estable, calor sostenido y viento del sector sudeste/este. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 27°C y 32°C, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores del extremo norte.

En el centro del país, especialmente en la provincia de Córdoba, las máximas alcanzarían entre 29°C y 33°C, incluso por encima de lo previsto en ciertas áreas.

La combinación de la circulación de viento norte y la fuerte insolación típica de esta época del año continúa promoviendo un aumento generalizado de las marcas térmicas. Sin embargo, este comportamiento será apenas el inicio: entre miércoles y viernes, el ascenso térmico será aún más intenso, llevando a varias provincias a superar los valores medios habituales para este período.